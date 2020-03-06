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  4. Adana'da korkutan olay! İşe giderken başından vurularak öldürüldü

Adana'da korkutan olay! İşe giderken başından vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 08:38 | Son Güncelleme

Adana’da yaya olarak işe giderken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan 45 yaşındaki Hasan Erdemci, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5527 Sokak’ta meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hasan Erdemci, sabah işe gitmek için evden çıktı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Evinden birkaç yüz metre uzaklaşan Erdemci, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Erdemci, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdemli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı

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