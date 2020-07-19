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  4. Adana'da korkutan orman yangını! Feke’de 2 dekarlık alan küle döndü

Adana'da korkutan orman yangını! Feke’de 2 dekarlık alan küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 20:02 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 dekarlık alan yandı.

Adana'da korkutan orman yangını! Feke’de 2 dekarlık alan küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Feke’de Çandırlar Mahallesi Cırcır mevkiinde kızılçam ormanında yangın çıktı.

Yangına 30 orman yangın söndürme personeli, 5 arasöz, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı 1 helikopter ile orman yangın ekipleri müdahale etti. 3 saat içinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dekarlık alanda bulunan kızılçam ağaçları ve ormanlık alan zarar gördü.

Orman ekipleri yangın soğutma çalışmalarını sürdürürken ormanlık alanda kontroller ve yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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