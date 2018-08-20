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Adana'da korkutan yangın! Anne ve 2 çocuğu yanan evde mahsur kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 04:34 | Son Güncelleme

Adana’da 9 katlı apartmanın 7’inci katında çıkan yangında mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişi kurtarıldı. Yanan apartman dairesi ise kullanılamaz hale geldi.

Adana'da korkutan yangın! Anne ve 2 çocuğu yanan evde mahsur kaldı!

Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı apartmanın 7’inci katında bulunan dairede alevler yükselmeye başladı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken daire içerisinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı. Anne ve iki çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saatlik soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

MAHALLELİ MERAKLA YANGINI İZLEDİ

İtfaiye erleri yangına müdahale ettiği sırada, mahalleli evlerinden çıkıp yangının olduğu apartmanın önüne geldi. Mahalleli merakla yangını izlerken bazı vatandaşlar cep telefonuyla olay anını görüntüledi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
adana yangın

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