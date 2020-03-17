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  4. Adana'da koronavirüs alarmı! Otobüsten indirilip karantinaya alındılar

Adana'da koronavirüs alarmı! Otobüsten indirilip karantinaya alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Adana'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Irak'ta işçi olarak çalışan Türkiye Cumurhuriyeti vatandaşı 3 kişi, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu. 3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana koronavirüs Karantina

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