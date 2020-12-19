Adana'da kuyu çöktü, 2 kişi toprak altında kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İŞÇİLERİN SAĞ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Yaklaşık 5-6 metre derinlikte ki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı. Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi.

Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

