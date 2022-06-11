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Adana'da kuzen dehşeti! Babasının gözleri önünde başından vurdu

11.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen korkunç olayda Hakan Caymaz, evine gittiği aralarında husumet olan akrabası Samet Caymaz'ı , babasının gözleri önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı. Caymaz'ın durumu ciddiyetini korurken, polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da kuzen dehşeti! Babasının gözleri önünde başından vurdu

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.C saat 04.30 sıralarında ailesiyle birlikte kalan kuzeni Samet Caymaz’ın (24) evine gitti. H.C bir süre içeride oturduktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kuzeni Samet Caymaz’ı başından tabancayla vurdu. Ardından H.C evden çıkarak kaçtı.

BAŞINDAN VURULDU DURUMU AĞIR

Samet’in babası ve annesi durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Samet’in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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(DHA/İHA)

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