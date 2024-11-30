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  4. Adana'da lavaş ekmek imalathanesine silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da lavaş ekmek imalathanesine silahlı saldırı! Yaralılar var

30.11.2024 00:22
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Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından lavaş ekmek imalathanesine düzenlenen tabancalı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Adana'da lavaş ekmek imalathanesine silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da lavaş ekmek imalathanesine motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişi, s
silahla iş yerine kurşun yağdırdı.

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YARALILAR VAR!

Şüpheliler geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçarken, iş yerindeki Azad A., Osman Ö., Umut A. ve Cuma Ö., saldırganların tabancasından çıkan mermilerle Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana ekmek tabanca
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