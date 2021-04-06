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  4. Adana’da merkezli 4 ilde narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana’da merkezli 4 ilde narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

06.04.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana, Mersin, Diyarbakır ve Osmaniye’de şafak vakti operasyon düzenlenen çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da merkezli 4 ilde narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana’da 19, Diyarbakır’da 3, Mersin’de 2 ve Osmaniye’de 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti 22 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisleri, şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Ardından, şüphelileri kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerin evleri dedektör köpekleri tarafından arandı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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