HABER

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

Adana'da babasından 2 milyon liralık miras kalan Cumali Pamuk isimli gencin atık kağıt toplayıcılığı yaparken 3 akü çaldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polisler tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kağıt toplayıcılığı yapan Cumali Pamuk'a babasından kalan mirası ne yaptığı sorulduğunda ise duyanları şaşırtan bir cevap verdi.

Milyoner hırsız tutuklandı

1 / 15

Adana'da ölen babasından 2017 yılında 2 milyon lira miras kalan genç, atık kağıt toplayıcılığı yaparken 3 araçtan akü çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
2 / 15

Edinilen bilgiye göre olaylar, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Dolakay Hal Kompleksi içerisinde Fatih Ekin'in kamyonetinden 2 akü, Cumali Pamuk isimli şahsın 1 akü, Masum Dağ'a ait çekicide ise 2 akü çalındı.
3 / 15

Şahıslar arabalarının akülerinin olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.
4 / 15

Hırsızlık dedektifleri yapılan başvurular üzerine hale giderek akülerin çalındığı yerde araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı.
5 / 15

Polis izlediği güvenlik kamerasında hırsızlığı daha önce de hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan ancak son zamanlarda hırsızlık yapmayan Ziya Gökhan Atalan (21) olduğunu saptadı.
6 / 15

Polis şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve atık kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıyı yakalamak için harekete geçti.
7 / 15

Polis kısa sürede zanlıyı hırsızlık yaptığı yere yakın bir yerde Yeşiloba Mahallesi'nde yakaladı.
8 / 15

'BABAMDAN 2 MİLYON LİRA KALDI'

'BABAMDAN 2 MİLYON LİRA KALDI'
Polis zanlıyı yakalayınca uzun süredir hırsızlık yapmadığını neden geri hırsızlık yapmaya başladığını sordu.
9 / 15

Zanlının polise babası Ziya Atalan'ın 2007 yılında öldüğünü 2017 yılında babasından kalan arsaların olduğunun ortaya çıktığını ve kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ancak o mirası da bitirdiğini söylediği ileri sürüldü.
10 / 15

Zanlının yakınlarının da miras kaldığını doğruladığı ancak zanlının mirası 9 ay gibi kısa sürede uyuşturucu kullanarak ve bazı kişilere kaptırarak bitirdiğini söylediği öne sürüldü.
11 / 15

Atalan, poliste ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.
12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsız miras

En Çok Okunan Haberler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

Uşak’ta çakmak gazı çektiği iddia edilen lise öğrencisi ölü bulundu

Uşak’ta çakmak gazı çektiği iddia edilen lise öğrencisi ölü bulundu

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.