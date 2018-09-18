Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Kağıt toplayıcılığı yapan Cumali Pamuk'a babasından kalan mirası ne yaptığı sorulduğunda ise duyanları şaşırtan bir cevap verdi.

Milyoner hırsız tutuklandı

1 / 15 Adana'da ölen babasından 2017 yılında 2 milyon lira miras kalan genç, atık kağıt toplayıcılığı yaparken 3 araçtan akü çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

2 / 15 Edinilen bilgiye göre olaylar, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Dolakay Hal Kompleksi içerisinde Fatih Ekin'in kamyonetinden 2 akü, Cumali Pamuk isimli şahsın 1 akü, Masum Dağ'a ait çekicide ise 2 akü çalındı.

3 / 15 Şahıslar arabalarının akülerinin olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.

4 / 15 Hırsızlık dedektifleri yapılan başvurular üzerine hale giderek akülerin çalındığı yerde araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı.

5 / 15 Polis izlediği güvenlik kamerasında hırsızlığı daha önce de hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan ancak son zamanlarda hırsızlık yapmayan Ziya Gökhan Atalan (21) olduğunu saptadı.

6 / 15 Polis şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve atık kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

7 / 15 Polis kısa sürede zanlıyı hırsızlık yaptığı yere yakın bir yerde Yeşiloba Mahallesi'nde yakaladı.

8 / 15 'BABAMDAN 2 MİLYON LİRA KALDI' Polis zanlıyı yakalayınca uzun süredir hırsızlık yapmadığını neden geri hırsızlık yapmaya başladığını sordu.

9 / 15 Zanlının polise babası Ziya Atalan'ın 2007 yılında öldüğünü 2017 yılında babasından kalan arsaların olduğunun ortaya çıktığını ve kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ancak o mirası da bitirdiğini söylediği ileri sürüldü.

10 / 15 Zanlının yakınlarının da miras kaldığını doğruladığı ancak zanlının mirası 9 ay gibi kısa sürede uyuşturucu kullanarak ve bazı kişilere kaptırarak bitirdiğini söylediği öne sürüldü.

11 / 15 Atalan, poliste ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

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