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Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü DEAŞ adını kullanarak haraç toplayan, aralarında sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 13 şüpheli, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda yakalandı. Şüphelilerin terör örgütünün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp tehdit, cebir ve şiddet kullanarak Suriye uyruklu fırıncılardan örgüt adına haraç topladıkları saptandı.

Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın katkılarıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenledi.

HEDEFLERİNE SURİYELİ FIRINCILARI ALMIŞLAR

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, kendisini sözde 'Adana emiri' olarak tanıtan 'Ebu Hamzi' kod adlı Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalarda, örgütün liderliğini yaptığı belirlenen şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kendisini sözde 'DAEŞ silahlı terör örgütünün Türkiye emiri' olarak tanıttığı, şüphelilerin terör örgütünün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp tehdit, cebir ve şiddet kullanarak Suriye uyruklu fırıncılardan örgüt adına haraç topladıkları saptandı.

SÖZDE 'EMİR' YAKALANDI

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri Mahmut Ö. ile örgüt adına haraç almak üzere bir işyerine gidip seri numaraları daha önce alınmış 3 bin 500 TL para ile birlikte suçüstü yakalanan 2 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, 1 kurusıkı tabanca, örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 TL para, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı olan firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ adana

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