HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da mobilya yüklü araç alev topuna döndü

Adana'da mobilya yüklü araç alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 22:32 | Son Güncelleme

Adana'da mobilya tamiratı yapan bir firmaya ait kamyonetin kasasındaki koltukların alev alıp, yanması sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Adana'da mobilya yüklü araç alev topuna döndü

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'nde meydana geldi.

KOLTUKLARI MÜŞTERİSİNE TESLİM EDECEKTİ

Huzurevlerinde bulunan bir mobilya tamirat firmasında çalışan Muhammet Fatih Yorulmaz, kamyonete yüklediği koltukları müşterisine teslim etmek için yola çıktı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken köprüye yaklaştığı sırada kamyonetin kasasından alevlerin yükseldiğini fark eden Yorulmaz, yolun sağına çektiği araçtan inip, durumu itfaiyeye bildirdi.

YANGIN 10 DAKİKA SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Kasadaki alevlerin aracın şoför mahalline de sirayet etmesi sonucu yangın büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli su ile müdahale ettiği yangını yaklaşık 10 dakikada söndürdü.

Koltukların küle döndüğü, kamyonetin ise kullanılmaz hale geldiği yangının, aracın üzerine atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
112'den yardım isteyen kadın kalbinden vurularak öldürüldü112'den yardım isteyen kadın kalbinden vurularak öldürüldü
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı
Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Kayıp emekli hemşireyi erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşireyi erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Sahte içki kabusu büyüyor! 6 günde 49 kişi yaşamını yitirdi
Kabus büyüyor! İşte sahte içkide 6 günlük bilanço
Düzce'de dehşet evi! 112'den yardım isteyen kadın kalbinden vurularak öldürüldü
112'den yardım isteyen kadın kalbinden vurularak öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Sağlık Bakanı Koca, 9 ile dikkat çekti! İşte son 1 ayın oranları
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Çanakkale Boğazı'ndaki 'Gazi Kale'den Azerbaycan'a bayraklı destek
Çanakkale Boğazı'ndaki 'Gazi Kale'den Azerbaycan'a bayraklı destek
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.