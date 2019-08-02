HABER

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen operasyonda, 2 bin 10 şişe etil alkol ve piyasa değeri 137 bin lira olan kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi.

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada araç içinde üzerinde ’infoyex’ yazan 2 bin 10 şişe etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.S., F.S. ve H.E. gözaltına alındı.

Bu arada, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine baskın yapan polis, piyasa değeri 137 bin lira olan 607 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ile yine piyasa değeri 65 bin lira olan 260 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. İş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA


Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Jandarma Uzman Çavuş Karahan, son yolculuğuna uğurlandıJandarma Uzman Çavuş Karahan, son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılışCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana etil alkol

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde 2. yüzyıla ait mezarlar bulundu

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...

İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara Valiliği'nin adresi değişiyor

Ankara Valiliği'nin adresi değişiyor

Koluna serum takıp uyumaya gitti, odasında ölü bulundu

Koluna serum takıp uyumaya gitti, odasında ölü bulundu

Günlük burç yorumları 2 Ağustos Cuma - Venüs ile Uranüs arasında gerilim!

Venüs ile Uranüs arasında gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.