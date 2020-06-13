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  4. Adana'da nefes kesen kovalamaca! 15 kilometre kaçabildi

Adana'da nefes kesen kovalamaca! 15 kilometre kaçabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 07:30 | Son Güncelleme

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 15 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı. Sürücü Oktay U.'nun sahte kimlik kullanmaktan aranmasının olduğu belirlenirken, yanındaki 2 arkadaşı ile gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda denetim yapan polisler, saat 02.30 sıralarında şüphelendikleri lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Denetlemede görevli polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Merkez Otogar kavşağında yolu kesen polis ekibinin de ihtarlarına uymayan sürücü, bulvar boyunca kaçışına devam etti. Sakarya Mahallesi yakınlarında Mithatpaşa Bulvarı'na dönen otomobil, 15 kilometre süren kovalama sonucu Denizli Mahallesi 57036 Sokak'ta kıskıvrak yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sürücü ve yanındaki 2 arkadaşını araçtan indiren polis, arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, adı Oktay U. olduğu tespit edilen sürücünün sahte kimlik kullanmaktan arandığını belirlendi. Sürücü ve yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alınarak Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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