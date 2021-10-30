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Adana'da ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

30.10.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan polis memuru Cumhur A., 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı. Kaçmak isterken 3 meslektaşını yaralayan Cumhur A. ile beraberindeki eşi Nurcan A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Adana'da ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu, dün akşam Ereğli yolundan Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında polis memuru Cumhur A., uygulama noktasından polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı.

EKİPLERE DİRENİNCE ARBEDE YAŞANDI

Polislerin takip ettiği Cumhur A., Ereğli- Adana karayolunda bir başka araca çarptı. Hasarlı kazanın ardından Cumhur A. ile beraberindeki eşi Nurcan A., gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur A., görevli polislere direnince arbede yaşandı. Cumhur A., güçlükle etkisiz hale getirilirken arbede sırasında polis Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, polis memuru Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı.

24 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve 2 tabanca ele geçirildi. Yaralanan 3 polis memuru ise götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Durumları iyi olan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Cumhur A. ile eşi Nurcan A., sorguya alındı. Polis ile eşi ifadelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ÖDÜLLÜ POLİS

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cumhur A., 20 Mart 2019'da uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde bir otomobili takibe aldı. Cumhur A. ile ekip arkadaşı polis memuru İ.Y., aracın önünü kavşakta kesti. 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi.

Yakalanmamak için geri manevra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden İ.Y. aracın üzerine atlayıp, sunrooftan tutunarak, yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis Cumhur A. ise otomobilin arkasından ateş açarak, lastikleri patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı.

Otomatik vites olan araç ise sürücüsüz olarak harekete devam etti. Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu. Yaşanan takibin ardından gözaltına alınan araç sürücü İdris Y. (33), tutuklandı. Beraberinde bulunan Şiyar K. (24) ile bu kişilere yardım eden Sinan Y (26) ise serbest bırakıldı.

POLİSLERE BAŞARI BELGESİ

Polis memurları Cumhur A. ve İ.Y.'yi ise bu olaydan sonra şu an Mardin Valisi olan Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur A. ile İ.Y.'ye 'Başarı Belgesi' verdi. (DHA)

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