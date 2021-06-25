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Adana'da organize suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

25.06.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da organize suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonun düğmesine şafak vakti basıldı.

GÖZALTILAR VAR

Polis ekipleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlarla girerek güvenlik önlemi aldı. Daha zırhlı araçlardan inen özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından özel harekat polisleri şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri şüpheli şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
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