Adana'da ortalığı karıştıran iddia! Suriyelilere şehit çocuğu ayrıcalığı

Ülkemizde sadece şehit ve gazi çocuklarına tanınan ayrıcalık Suriyeli öğrencilere verildi. Sözcü'de yer alan habere göre, Adana'da Valilik, ildeki tüm Suriyeli çocukların ikametgaha bakılmaksızın istedikleri okullara kayıt yaptırılması talimatı verdi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz'un imzasıyla 15 ilçe kaymakamlığı kanalıyla ildeki tüm okullara gönderilen yazıda, Suriyeli öğrencilerden 1. sınıfa başlayacaklardan ‘denklik belgesi istenmemesi' talep edildi.

UYMAYANA CEZA VERİLECEK

Talimata uymayan okul yöneticileri uyarıldı. Vali Yardımcısı, “Suriyeli öğrencilerin okullara kayıtlarında zorluk çıkaran ve kayıtlarını yapmayan kurum idaresi hakkında yasal işlem başlatılacağı…” uyarısını yaptı. Yönetmeliklere aykırı talimatı Meclis gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, “Suriyeli çocukların sadece şehit, harp malulü ve muharip gazi çocuklarına tanınan hukuki istisnadan yararlandırılmasına yaklaşımınız nedir?” diye sordu.

İŞTE O TALİMAT

Adana Vali Yardımcısı Yavuz'un yazısı, kaymakamlıklar aracılığı ile kentteki tüm okullara dağıtıldı.





