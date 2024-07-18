Adana'da otelde cinayet! Her şey 2 dakikada gerçekleşti

Olay, Adana’da Sümer Mahallesi’nde 15 Mart tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Apart otelin 22 numarasında kalan Selahattin Ayan’ı (34), arkadaşları Hıdır Üzel (27) ve Şükrü Çiçek (31) boğazından silahla vurulmuş olarak buldu. Olayı gören iki arkadaş durumu polise bildirdi. Polislerin evde yaptıkları inceleme sonucunda, odanın içinde kuzey duvarında bir kurşun izi tespit etti. Ayrıca oda da 2 boş kovan ve deforme olmuş çekirdek bulundu. Ayan’ın öldürülmesinde kullanılan silah ve 2 cep telefonunun arkadaşı Şükrü Çiçek’te bulundu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polisler, Ayan’ın odasına en son giren kişilerin Çiçek ve Üzel olduğunun belirleyerek, 2 arkadaşı cinayet şüphelisi olarak tutukladı.

WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ İNCELENDİ

Sanıklar Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Suçlamayı kabul etmeyen 2 şüphelinin Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamelerinde, Şükrü Çiçek ile öldürülen Selahattin Ayan arasında geçen WhatsApp görüşmelerinin dökümü, otelin güvenlik kamera görüntülerine ve Kriminal Polis Laboratuvarı raporuna yer verildi.

Sanık Şükrü Çiçek, Selahattin Ayan’ın 10-11 yıllık arkadaşı olduğunu, aralarında husumet bulunmadığını ifade etti.

''GÖĞÜS KISMINDA KAN VE SİLAH DELİĞİ GÖRDÜM''

Olay günü, Selahattin Ayan’ın WhatsApp üzerinden arayıp çağırması üzerine arkadaşı Hıdır Üzel’i de alarak Ayan’ın yanına gittiklerini belirten Çiçek, savunmasında şunları söyledi:

“Odasının kapısı kapalıydı. Selahattin, diye seslendik ancak cevap veren olmadı. Odaya girince Selahattin koltuğun önünde ayakları üst üste atmış bir şekilde yatıyordu. Uyuşturucunun etkisinden bayılmış sandım. Hıdır’a telefonu verip ambulansı aramasını söyledim. Selahattin’in yanında cep telefonlarını gördüm, bir anlık refleksle cebime koydum. Göğüs kısmında kan ve silah deliği gördüm. Selahattin ile satın aldığımız silahı aramaya başladım. Selahattin bu tabancayı yatağının hemen yanında bulunan dolabın çekmecesine koyardı. Oraya baktım tabancayı buldum. Elime alıp, ateş edilmiş mi, diye kokladım. Tabancadan barut kokusu gelmiyordu. Zaten tabanca arızalıydı ve ateş etmiyordu. Aşağıda ambulans beklerken tabancayı arabama koydum. Selahattin’e ben ateş etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

‘‘SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM’’

Hıdır Üzel ise “Selahattin’i 8 yıldır tanırım. Muhabbet için devamlı yanına gider birlikte uyuşturucu kullanırdık. Selahattin’i kimin vurduğunu bilmiyorum. Şükrü ile Selahattin arasında herhangi bir husumet var mı, bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

‘‘SANIK ÇİÇEK’TE ATIŞ ATIKLARINA RASTLANDI’’

Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporunda, sanıklardan Şükrü Çiçek’in arızalı dediği tabancanın arızalı olmadığı, olay yerinde bulunan 2 kovan ve 2 deforme mermi çekirdeğinin inceleme konusu tabancadan elde edilen mukayese kovanlar ve çekirdeklerin ayrı ayrı yapılan karşılaştırmalarında aralarında karakteristik izler yönünden benzerlik bulunduğunun görüldüğü belirtildi. Ayrıca, sanık Çiçek’te atış atıklarına rastlandığı kaydedildi.

‘‘2 DAKİKALIK SÜREÇTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR’’

Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin değerlendirme bölümünde, Selahattin Ayan’ın güvenlik kamera görüntüleri ve elde edilen delillere göre sanıklar tarafından nasıl öldürülmüş olabileceğini özetle şöyle anlattı:

“Şüpheli Şükrü Çiçek’in telefonu üzerinde yapılan incelemede, Selahattin Ayan ile Şükrü Çiçek’in en son 15.3.2024 günü saat 19.13’te görüştükleri, Selahattin Ayan’ın saat 19.13’e kadar hayatta olduğu tespit edilmiştir. Kamera görüntüleri incelendiğinde şüphelilerin suç tarihinde fikir ve eylem birliği içerisinde aralarında husumet olduğu değerlendirilen Selahattin Ayan’ın odasına 19.45’te girdikleri saat 19.45 ile saat 19.47 arasında 2 dakikalık süreçte Selahattin Ayan’ı öldürdükleri değerlendirilmektedir.” (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır