HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da otogarda silahlı çatışma

Adana'da otogarda silahlı çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Adana’da bir otobüs firmasının fazla bagaj getiren müşterisinden para istemesi üzerine çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 20 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’ndeki otogarda meydana geldi. İddiaya göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaya giden Burhan İ. (36), Van’a gitmek için bilet aldı. Daha sonra da bagajını otobüse koymak istedi. Ancak bagajı fazla olunca firma yetkilileri fazla bagaja para aldıklarını söyledi. Bunun üzerine firma yetkilileri ile Burhan İ. kavga etti. Bir süre sonra kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bitti. Burhan İ. ise otogardan ayrıldı. Ancak bir süre sonra Burhan İ., akrabaları Murat İ. (29), Özgür T. (25), Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B. (20) ile tekrar otogara geldi.

Burada firma çalışanlarıyla tekrar konuşan şahıslar arasında kavga çıktı. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan şüphelilerin kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavga sonrası 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firma çalışanları Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A.’yı diğer taraftan ise kavgaya karışan, Burhan İ. akrabaları Murat İ. (29), Özgür T. (25) Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B.’yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Halit A. Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
İstanbul’un şoför Nebahatlari iş başındaİstanbul’un şoför Nebahatlari iş başında
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
1/
Anahtar Kelimeler:
adana Silahlı kavga otogar

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Duyduğu sözleri hazmedemedi babasını öldürdü

Duyduğu sözleri hazmedemedi babasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Diğer Haberler
11 yıldır süren babalık tespiti davasında emsal karar

11 yıldır sürüyor! Babalık tespiti davasında emsal karar

İstanbul’un kadın şoförleri mesailerine başladı!

İstanbul’un şoför Nebahatlari iş başında

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Oto tamircide korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

Korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal vefat etti

28 Şubat’ta tankları yürüten Hikmet Köksal hayatını kaybetti

Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!

Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.