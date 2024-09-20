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  4. Adana'da otomobil, dere yatağına devrildi! 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobil, dere yatağına devrildi! 2 kişi yaralandı

20.09.2024 00:38
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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da otomobil, dere yatağına devrildi! 2 kişi yaralandı

Adana'da facianın eşiğinden dönüldü. Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta Mehmet D. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, dere yatağına devrildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Baran C. (17), ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Mehmet D., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan kaza
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