Adana'da otomobil, dere yatağına devrildi! 2 kişi yaralandı

Adana'da facianın eşiğinden dönüldü. Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta Mehmet D. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, dere yatağına devrildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Baran C. (17), ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Mehmet D., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır