HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da otomobil hırsızından pişkin cevap: Oyun zannettim

Adana'da otomobil hırsızından pişkin cevap: Oyun zannettim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 04:04 | Son Güncelleme

Adana’da otomobil çalan bir kişi polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı.

Adana’da otomobil çalan bir kişi polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız,” Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim.” dedi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde yemek yemeye inen Mehmet Ökmen 01 GZ 852 plakalı otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A. aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi.

Polisler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde çalıntı otomobili görüp ‘dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 653 sokakta kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.’yı kıskıvrak yakaladı.

YAKALANAN HIRSIZDAN PİŞKİN CEVAP

Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A.,” Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim” diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalarTrump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalar
Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözlerDeprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözler
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız adana

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İlkokulda skandal görüntüler

İlkokulda skandal görüntüler

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Osman Kavala gözaltına alındı

Osman Kavala gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı

Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Yaralılar var

İki harita paylaşarak açıkladı! Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözler

Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözler

Manisa depremi öncesi gizemli olay! Çoban fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Mersin'de hastadan devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?

Devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?

Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'

Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.