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Adana'da otomobilini park ederken önce kurşunlandı ardından ise bıçaklandı

07.01.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobilini park etmeye çalışan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı. Arabasının içinde kurşunlardan korunmaya çalışan Yılmaz K. ardından ise kimliği belirsiz kişiler tarafından araçtan indirilerek sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Yılmaz K. hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Yılmaz K., evine yakın bir yere otomobilini park ettiği sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Yılmaz K.’nın aracına defalarca tabancayla ateş açtı.

ÖNCE KURŞUNLADILAR SONRA BIÇAKLADILAR

Saldırganlar daha sonra ise Yılmaz K.’yı otomobilin içerisinden indirerek sırtından iki defa bıçakladı. Şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

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Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Yılmaz K.’yı yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Yılmaz K. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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OTOMOBİLE ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Yaralanan Yılmaz K.’nın otomobilinin camlarının kırıldığı ve birden fazla mermi girişi olduğu görüldü. Polis otomobilde ve sokakta bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

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Olayın şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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