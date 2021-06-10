Adana'da özel hastanede skandal iddialar: Doktor istediğiniz kadar işkence yapın dedi

Şeker, kalp ve tansiyon hastası Güzide Gür (75), iddiaya göre geçen 31 Mayıs’ta rahatsızlandı ve ailesi tarafından merkez Çukurova ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahalenin ardından doktor, Gür’ün 1 hafta boyunca yoğun bakımda yatması gerektiğini söyledi. Aile ise yaşlı kadını hastaneye teslim edip evlerine döndü.

4 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yaşlı kadın, yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra iddiaya göre koronavirüs gerekçesiyle ailesiyle görüştürülmedi. Ayrıca yaşlı kadın, hasta bakıcı, hemşire ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 kişi tarafından da darp edilip tehdit edildiği ileri sürüldü.

DARP RAPORU ALINIP ŞİKAYETÇİ OLDU

7 Haziran günü taburcu olduktan sonra Güzide Gür, eve gittiğinde ailesinin morlukları fark etmesi üzerine başından geçen olayı anlattı. Bunun üzerine aile önce darp raporu aldı ardından da Fatih Polis Merkezi Amirliği’ne giderek hastaneden şikayetçi oldu.

HASTANE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yaşlı kadının çocukları, hastaneye gittiklerinde ise herhangi bir muhatap bulamadı. Hastane yönetimi ise iddiaları kabul etmedi. Hastane yönetimi, Güzide Gür’ün nöroloji hastası olduğunu, geceleri kriz geçirdiğini, ne yaptığını bilmediğini ve kendisine zarar verdiğini belirtti. Ayrıca yönetim, hastanın kolundaki morlukların da serum ve iğneden olduğunu, bacağındaki morlukların ise kendisine zarar verdiği için yaşandığını söyleyerek darp iddialarını kabul etmedi. Ayrıca hastane yönetimi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerindeyse hastanın gece saatlerinde sondasını çıkarıp çöp kutusuna attığını, bu kutuyu da çalışanlara fırlattığını gördüklerini söyledi.