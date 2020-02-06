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Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 08:16 | Son Güncelleme

Adana'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Esra Ü.'ye ait otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Maddi zarar meydana gelen araçta inceleme yapan itfaiye erleri, otomobilin sağ çamurluk ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan pet şişe buldu.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kundaklama adana

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