Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Esra Ü.'ye ait otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Maddi zarar meydana gelen araçta inceleme yapan itfaiye erleri, otomobilin sağ çamurluk ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan pet şişe buldu.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

