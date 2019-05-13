Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Sosyal medyada kendisini 'Libya'da görevli ABD'li asker' olarak tanıtan John isminde bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışıldığını öne süren Dağdeviren, kendisiyle iletişime geçen kişinin "Savaş olduğu için parayı burada bankaya yatıramıyorum. Göndereceğim 1 milyon Doların yüzde 30'unu sana vereceğim, kalanını savaştan sonra gelip alacağım. Kargonun sana ulaşması için kargo şirketine 392 Dolar göndermen gerek" dediğini belirterek uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine karşı vatandaşları uyardı.

Görev yaptığı Şırnak’ta 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin evinin önünde ateş açması sonucu ağır yaralanan ve malulen emekli edilerek gazi ünvanı verilen uzman çavuş Uğur Dağdeviren, memleketi Adana’ya dönerek burada yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisini ABD’li asker John olarak tanıtan bir kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Uğur Dağdeviren, John’un "Libya'da savaş yerindeyim. 1 milyon dolarla ödüllendirildim ama burada banka hesabı açamıyorum. Parayı size göndermek istiyorum. Böylece gelmeden önce ülkenizde benim için bir ev satın alabilir ve gerisini tutabilirsiniz" dediğini anlattı.