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Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Adana’da yaşayan gazi uzman çavuş Uğur Dağdeviren (28) uluslararası bir dolandırıcılık ile karşı karşıya olduğunu belirterek siber suçlarla mücadele ekiplerine başvurarak şikayette bulundu.

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Sosyal medyada kendisini 'Libya'da görevli ABD'li asker' olarak tanıtan John isminde bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışıldığını öne süren Dağdeviren, kendisiyle iletişime geçen kişinin "Savaş olduğu için parayı burada bankaya yatıramıyorum. Göndereceğim 1 milyon Doların yüzde 30'unu sana vereceğim, kalanını savaştan sonra gelip alacağım. Kargonun sana ulaşması için kargo şirketine 392 Dolar göndermen gerek" dediğini belirterek uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine karşı vatandaşları uyardı.

Görev yaptığı Şırnak’ta 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin evinin önünde ateş açması sonucu ağır yaralanan ve malulen emekli edilerek gazi ünvanı verilen uzman çavuş Uğur Dağdeviren, memleketi Adana’ya dönerek burada yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisini ABD’li asker John olarak tanıtan bir kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Uğur Dağdeviren, John’un "Libya'da savaş yerindeyim. 1 milyon dolarla ödüllendirildim ama burada banka hesabı açamıyorum. Parayı size göndermek istiyorum. Böylece gelmeden önce ülkenizde benim için bir ev satın alabilir ve gerisini tutabilirsiniz" dediğini anlattı.

'KİMSE BÜYÜK VAATLER VERMEZ'

Uğur Dağdeviren, kendisiyle iletişime geçen kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelendiğini ancak bu olayın nereye varacağını merak ettiği için de iletişimi kesmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bana güvenebileceğini söyleyerek parayı göndermesini istedim. Kendisi bana 1 milyon Doların ayrıca yüzde 30’unu vereceğini söyledi. Kabul ettim. Daha sonra benden iletişim ve adres bilgilerimi istedi, verdim. Birkaç gün sonra bir kargo firması bana mesaj attı. 392 Dolar yatırmam gerektiği belirtiliyordu. Olayın dolandırıcılık olduğunu kesin olarak anladım. Daha sonra bu durumu John’a anlattığımda o da ‘Arkadaşlarından bul bu parayı yatır sonra 1 milyon doların bulunduğu çanta sana ulaşacak’ dedi. Daha sonra parayı yatırmayınca bağlantıyı kestiler. O parayı yatırsaydım çanta bana gelmeyecekti, biliyorum. Türkiye’de böyle 1 milyon Dolar gelecek diye hesaplayan tuzağa düşecek insanlar olabilir. Yatırmamalarını tavsiye ediyorum. Kanmasınlar. Kimse büyük vaatler vermez. 392 Dolar da baya para ediyor. Banka hesabı da yabancı bir kişiye ait. Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi olduğunu anladım. Kimse bu tuzağa düşmesin diye Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundum." (DHA)

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