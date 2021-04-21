Adana'da pes dedirten görüntü! Yaya üst geçidine otomobili bırakıp, kaçtı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi.

GÖRENLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

TAG Otoyu üzerinden geçen ve Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesini birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerinde bir otomobilin bulunduğu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

ARACIN SIKIŞTIĞI BELİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kimliği belirsiz sürücünün, yaya üst geçidine bırakıp, kaçtığı otomobilin sıkıştığını belirledi.

GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Polis ekibinin olay yerine çağırdığı çekici tarafından zincirle bağlanan otomobil, bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Otomobil, yediemin otoparkına götürülürken, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)



