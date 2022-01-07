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Adana'da "Pes" dedirten olay! Yankesici kadınlar, tutuklanmamak için hamile kalmış

07.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan yankesicilik olayının altından adeta "Yok artık" dedirten detaylar çıktı. Kentteki bir pazardan yankesicilik yöntemiyle 5 cep telefonu ve bin 100 lira para çalan kadınlar polisin takibi sonucu yakalandı. Olayı gerçekleştiren kadınlardan birinin, yakalanınca tutuklanmamak için hamile kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan iki kadının, tutuklanmamak için sürekli bu yolu izledikleri ortaya çıktı.

Adana'da, pazar yerinde yaşanan yankesicilik olayının ardından çıkan detaylar adeta duyanları hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesindeki semt pazarında meydana geldi.

İddiaya göre, semt pazarında sürekli yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri pazara gelip alışveriş yapan vatandaş ve pazarcı kılığına girerek yankesicilik yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmada daha önce yankesicilikten 36 kaydı bulunan Aynur Gerçek (20) ile yine yankesicilikten 16 kaydı bulunan eltisi Ayşenur Gerçek’in (21) pazarda olduğunu fark etti. Polis, bir süre kadınları takip ettikten sonra iki zanlının birbirini perdeleyerek ya da vatandaşlara çarparak cep telefonları ile paralarını çaldığını belirledi. Polis bir süre sonra iki kadını suçüstü pazarda yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden 8 kadının çantasından çaldığı 5 cep telefonu ve bin lira para çıktı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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HAMİLE OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Aynur Gerçek’in 2020’de yankesicilik yaparken yakalandığı, o dönem 2 aylık hamile olduğu için cezaevinden şartlı olarak tahliye edildiği belirlendi. Yankesicilik suçundan 36 kaydı olduğu saptanan Aynur Gerçek’in, bu kez de 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ayşegül Gerçek’in de hamile olduğunu söylediği ancak yapılan kontrolde hamile olmadığı öğrenildi. Zanlı kadınların, yakalanınca tutuklanmamak için sürekli hamile kaldıkları da belirlendi. Aynur Gerçek ile eltisi Ayşegül Gerçek’in, yankesicilik yapmak için Mersin’den Adana’ya geldikleri de ortaya çıktı.

İfadesinde suçlamaları reddeden Aynur Gerçek’in, “Biz yankesicilik yapmadık. Dilenmek için Adana’ya geldik” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur ile Ayşegül Gerçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANUN NE DİYOR?

Hamile ve bebekli kadınlar için düzenlenen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun, 16/4 maddesine göre, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. 5275 sayılı Kanunun 116. maddesine göre, yukarıdaki hüküm “tutuklular” hakkında da uygulanır."

(İHA)

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Adana
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