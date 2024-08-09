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  4. Adana'da peş peşe 3 depremin ardından gözler ona çevrildi! 'Bu muazzam bir olasılık' Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen Marmara depremi uyarısı

Adana'da peş peşe 3 depremin ardından gözler ona çevrildi! 'Bu muazzam bir olasılık' Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen Marmara depremi uyarısı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.08.2024 10:31
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Türkiye'de son dönemdeki deprem hareketliliği nedeniyle gözler uzmanlara çevrildi. Uzmanlar çeşitli bölgeler için uyarılarını sürdürürken Prof. Dr. Naci Görür'den de hem Adana'da meydana gelen deprem hem de beklenen olası Marmara depremiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. "Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz" diyen Görür, beklenen olası Marmara depremine dair ABD'li bilim adamları liderliğindeki ekibin yaptığı araştırmaya değinip "Bu muazzam bir olasılık" ifadelerini kullandı.

6 Şubat deprem felaketinin ardından yurdun farklı noktalarında meydana gelen depremler vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle uzmanların yaptığı deprem açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Deprem konusunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi ve beklenen olası Marmara depremiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

"ADANA HAVZASINDA BİR DEPREM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk canlı yayınında depremlere dair değerlendirmelerde bulundu.

"Deprem fırtınası demek için bir neden yok" diyen Görür, "Yalnız birer dakika arayla 3 tane deprem meydana geldi. Adana havzasında bir deprem olabileceğini düşünüyoruz. Sebebi de Doğu Anadolu fayı. Yani Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar gelen Doğu Anadolu Fayı. Kahramanmaraş üzerinden de Batı'ya doğru, oradan da Adana havasına doğru saçaklanmakta" ifadelerini kullandı.

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"BÜYÜK ENERJİNİN BİR KISMININ ADANA HAVZASINA TRANSFER EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Adana'da bir deprem bekledikleri uyarısını yapan Görür, "Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmı Doğu Anadolu Fayı değil; o Ölü Deniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan başlayan önce Elazığ depremini üreten ondan sonra Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşünüyoruz. Dolasıyla Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz" diye konuştu.

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BEKLENEN MARMARA DEPREMİ UYARISI

Olası büyük Marmara depremiyle ilgili de çarpıcı uyarılarda bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li bilim adamları liderliğindeki bir ekip 2000 yılında bir araştırma yaptılar. Daha 3,4 ay önce bu çalışmayı revize etti; 1999'dan hemen sonra her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi'nin 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşması yüzde 47'dir. Daha önce yüzde 64'tü. Bunun dediği 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 47. Bugün zaten 25 senesi geçti. Yani yazı tura atsan yüzde 50. Bu muazzam bir olasılık. Dolasıyla tabiat ve bilim bize her şeyi söylediği halde neden bu kadar yavaşız. Ben bunu anlayamıyorum."

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deprem Prof. Dr. Naci Görür naci görür
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