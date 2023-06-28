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  4. Adana'da platonik aşık dehşeti! Sultan'ı öldürüp intihar etti

Adana'da platonik aşık dehşeti! Sultan'ı öldürüp intihar etti

28.06.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu Sultan Erdoğan’ı silahla vurup öldürdü, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Olay yerine gelen Sultan Erdoğan’ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi.

Adana'da platonik aşık dehşeti! Sultan'ı öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan (27) ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi.

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ÖNCE ERDOĞAN'I VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan’a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Tabancayla Erdoğan’ı vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti.

ERDOĞAN'IN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan’ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi.

2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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