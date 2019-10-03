Adana'da polis servisine düzenlenen saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

ÜST GEÇİTİN DİREĞİNE KİTLEMİŞLER Ekip, elde ettiği görüntülerden teröristlerin saldırıyı bomba yüklü bisikletle gerçekleştirdiğini tespit etti.

200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, saldırının ardından yaklaşık 4 kilometre çapındaki ev, iş yeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), otobüs, minibüs ve taksilere ait yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü incelediği belirtildi.

Adana'daki evi kiraladıkları sırada teröristlerden Ozan Sökmen'in "Mert", Fırat Şeran'ın ise "Çağlayan" ismiyle kendilerini daire sahibine tanıttığı öğrenildi.

PARMAK İZLERİ EŞLEŞTİ Ölü ele geçirilen teröristlerin parmak iziyle, Adana'daki hücre evinde yapılan incelemede bardak, tabak gibi mutfak gereçlerinden elde edilen parmak izleri eşleşti.

Adana'da 25 Eylül'de bombalı saldırı gerçekleştiren ve 1 Ekim'de Eskişehir'de sahte kimlikle kiraladıkları hücre evinde etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesi Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen'in (28) saldırı hazırlıklarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Görüntülerde, iki teröristin bombanın bulunduğu bisikleti saldırı noktasına getirip buradaki üst geçidin direğine kilitleyerek uzaklaştığı, daha sonra teröristlerden Ozan Sökmen'in yaklaşık 30 metre mesafede bekleyip servis aracının, patlayıcının bulunduğu noktaya ulaşmasıyla, uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirlendi.

Örgütün "mobil eylem timi"nde yer aldıkları belirtilen teröristlerin saldırıda kullandıkları bombanın, çiviyle güçlendirilmiş basınç etkili plastik patlayıcı olduğu bildirildi.

Adana polisinin, yaptığı çalışmayla teröristlerin saldırı sonrası Eskişehir'e kaçtığını tespit edip bulundukları bölgenin bilgisini ilgili emniyet birimleriyle paylaştığı, ardından kaldıkları hücre evinin belirlendiği kaydedildi.

TERÖRİSTLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU



Terör örgütü PKK çatısı altında "keşif", "istihbarat" ve "bombalı sabotaj eylemi" eğitimi aldıkları değerlendirilen teröristler hakkında, önceki yıllarda Antalya'da refüjde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili de yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.