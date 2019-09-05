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Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

Adana’da, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK’nın talimatı doğrultusunda polise saldırmak isteyen 2’si çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü parmak izinden 3’ü güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK’nın talimatıyla sokakları hareketlendirmek amacıyla eylem yapmaya çalışan, polise el yapımı patlayıcı atmak isteyen 2 si çocuk 7 kişi amaçlarına ulaşamadan gözaltına alındı.

PARMAK İZİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

4’ü parmak izinden 3’ü güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilen şüpheliler ile birlikte el yapımı patlayıcı ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Terörle Mücadele ekiplerini hedef alan şüphelilerden 5’inin terörden suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis saldırı PKK adana

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