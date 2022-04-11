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  4. Adana'da polisi alarma geçiren ihbar! Elektrik direğine bağlı bulundu, gerçekse bambaşka çıktı

Adana'da polisi alarma geçiren ihbar! Elektrik direğine bağlı bulundu, gerçekse bambaşka çıktı

11.04.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darp edildiği ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı araştırmada akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı ve ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.

Adana'da polisi alarma geçiren ihbar! Elektrik direğine bağlı bulundu, gerçekse bambaşka çıktı

Adana Sarıçam'da bir kişinin elektrik direğine bağlanıp darp edildiği iddiası polisi alarma geçirdi. Olay yerine giden polis, bir kişiyi elektrik direğine plastik iple bağlanmış halde buldu. Yapılan araştırmada akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.

AA-20220411-27530004-27530003-ADANADA_ELEKTRIK_DIREGINE_BAGLANAN_KISININ_DARBEDILDIGI_IDDIASI_POLISI_ALARMA_GECIRDI

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, elektrik direğine bağlanan kişinin şüphelilerce darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Konserde oğlu öldürülen acılı anneden yürek yakan sözler: &quot;Sanık hakim karşısına damat gibi çıkmış, oğlum ise toprağın altında&quot;Konserde oğlu öldürülen acılı anneden yürek yakan sözler: "Sanık hakim karşısına damat gibi çıkmış, oğlum ise toprağın altında"

İhbara konu sokağa ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada bir kişiyi tarla içerisindeki elektrik direğine plastik iple bağlanmış halde buldu.

KENDİSİNİ ELEKTRİK DİREĞİNE BAĞLAMIŞ

Ekiplerce yapılan araştırmada, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.

Polis ekiplerince ip kesilerek bağlı olduğu elektrik direğinden kurtarılan kişi ile yakınları, işlemler tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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