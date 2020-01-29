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  4. Adana'da polisi alarma geçiren olay! Araçtaki cesedi görüp ihbar ettiler

Adana'da polisi alarma geçiren olay! Araçtaki cesedi görüp ihbar ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Adana’da hastanede ölen kanser hastasını hafif ticari aracına koyup Suriye’ye götüren bir kişi polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kışla Caddesi’nde hafif ticari aracın içinde kefenlenmiş halde ceset gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis hemen aracın etrafını güvenlik şeridi ile çevirip, cesedin kime ait olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. Bu sırada Muhammed Bekkur isimli bir vatandaş aracın yanına gelerek cesedin 20 yaşında kanser hastası Ömer Kaddur isimli bir kişi olduğunu, Balcalı Hastanesinde hayatını kaybettiğini, ölüm raporunun bulunduğunu Suriye’ye defnetmeye götürdüğünü söyledi. Polis şahsın verdiği evrakları inceledi. Yapılan incelemede şahsın doğru söylediği teyit edildi. Ancak cesedin araçla taşınamayacağı bir cenaze aracı ayarlanarak Suriye’ye öyle götürülmesi gerektiği belirtildi. Bu arada Bekkur’un cesedi yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu ile birlikte götürdüğü de ortaya çıktı. Çocuğun cesetle yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Muhammed Bekkur Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, Kaddur’un cesedini cenaze aracıyla ülkesine götürebildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesinde, 38 sene çalıştım bu memlekette böyle bi araba sahibi olamadım
vatan, vatan, vatan...
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