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Adana'da polisin takibi dramı ortaya çıkardı

25.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Adana'da polisin takibi dramı ortaya çıkardı

Adana’da torbacıları takip eden polis, 16 yaşındaki bir çocuğu uyuşturucu satın alırken yakaladı. Çocuğun ifadesinde "Uyuşturucuyu üvey babama aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın" demesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen üvey babayı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine fiziki takip başlatan polis, torbacı Ünal B.’den 16 yaşındaki B.Y.’nin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Polis, bu tespit üzerine önce torbacıyı, ardından 16 yaşındaki B.Y.’yi gözaltına aldı.

'NE OLUR ANNEMİ KURTARIN'

Polisin yaptığı üst aramasında, Ünal B.’nin üzerinden 15.76 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap, 1.62 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Ünal B. emniyete götürülürken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.Y.’nin, ifadesinde, “Uyuşturucuyu üvey babama aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın” dediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine annesi Havva Y.’nin (37) adresini tespit eden polis, dini nikanlı kocası Deniz A.’nın (37) çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yatağın altına saklanan Deniz A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz A. ise cezaevine gönderildi, B.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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