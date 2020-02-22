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  4. Adana'da pompalı tüfekli şahıslar marketi gasp etti! O anlar saniye saniye kamerada

Adana'da pompalı tüfekli şahıslar marketi gasp etti! O anlar saniye saniye kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Adana'da bir marketten bilgisayar, para ve sigara gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde market işleten Hasan Özkaya'nın (29) iş yerine giren yüzü maskeli ve ikisi pompalı tüfekli şüpheli, iş yeri sahibini öldürmekle tehdit ederek gasbetti.

İş yerinden bir dizüstü bilgisayar, 120 paket sigara ve 4 bin 500 lira alan şüpheliler, market yakınına park ettikleri plakasız otomobille kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki ve mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kullandığı plakasız otomobilin camlarında rüzgarlık olduğunu belirleyen ekipler, aynı renk ve model araçlar üzerinde yaptığı çalışmanın ardından aracın plakasını tespit etti.

Aracı kiraladığı belirlenen M.E.S. (19) ve K.E. (20) ile gasp olayına karışan E.S. (17), A.A.T. (19) ve E.Y. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gasp anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(AA)

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