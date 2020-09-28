Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Pozitif Taksi ile birlikte yaşadığı veya çalıştığı kişilerde Covid testi pozitif çıkan ve durumundan şüphe edilen bireylerin hastanelere toplu taşıma araçları ile gitmesinin önlenmesi hedefleniyor. Pozitif Taksi’den faydalanmak isteyen vatandaşların, temas ettiği kişilerin Covid testinin pozitif çıktığını belgelemesi gerekiyor.

Pozitif Taksi uygulamasından faydalanmak için 0322 431 59 33 nolu telefondan talepte bulunulması yeterli olacak.

KİŞİLERİ HASTANEYE TAŞIYACAK

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Pozitif Taksi hizmetiyle vaka şüphesi görülen bireyleri toplu ulaşım araçlarını kullanmadan hastanelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının testi pozitif çıkan hastaları, karantina sürecini evinde geçirebilecek durumdaysa ambulansla hastaneden evine bıraktığını anımsatan Başkan Akay şöyle konuştu:

"Belediye olarak bizim hedefimiz, şüphe durumunda bireyleri kimseyle temas etmeden steril araçla, evinden hastanelere götürmek. Bu gibi durumlarda toplu taşıma araçlarının kullanılmasının önüne geçmek. Pandemi şartlarına uygun olarak dizayn edilen Pozitif Taksi, her kullanımdan sonra sterilize edilecek. Esas olan halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derece uyarak Covid-19’a yakalanmamasıdır. Ancak salgın gerçeğini de dikkate alarak pozitif vakalarla sağlıklı insanlarımızı birbirinden uzaklaştırmak gerekiyor. Bu konuda kamunun ulaşamadığı alanlarda katkılarımızı sürdüreceğiz.”

(İHA)

