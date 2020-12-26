HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi

Adana’da psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi

26.12.2020 19:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana’da psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde psikolojisi bozuk 22 yaşındaki genç kız evi ateşe verdi. Evde bulunan anne balkondan atlayarak kurtuldu.

Olay, Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ö.’ye ait ev kızı İpek Ö. tarafından yakıldı.

ANNE BALKONDAN ATLADI

Evde bulunan anne Emine Ö. dumanlardan etkilenirken, vatandaşların yardımı ile balkondan atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkunç olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulunduAntalya'da korkunç olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında evin içerisinde olan İpek Ö., dumandan etkilenmesi sonucu Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Aralık koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 26 Aralık koronavirüs tablosu
Sevdiklerinize kısa cuma mesajlarıSevdiklerinize kısa cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama

İntihar girişiminde bulunan vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna edildi

İntihar girişiminde bulunan vatandaş bu sözlerle ikna edildi

26 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Aralık koronavirüs tablosu

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da korkunç olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Şüpheli ölüm! 'Uyandığımda öldüğünü fark ettim'

16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

İğrenç olay! 16 yaşındaki çocuğa taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.