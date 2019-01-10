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Adana'da PYD/YPG'li terörist örgüte eleman kazandırmak isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG'li terörist Ahmet Kenna'yı örgüte eleman kazandırmaya çalışırken yakalandı.

Adana'da PYD/YPG'li terörist örgüte eleman kazandırmak isterken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'li terörist Ahmet Kenna'nın yasa dışı yollardan Adana'nın Ceyhan ilçesine geldiğini saptadı.

Türkiye'nin Suriye'de yapacağı operasyonlar için burada örgüte eleman kazandırmak isteyen Ahmet Kenna'yı yakalamak için operasyon düzenlendi. Ahmet Kenna'nın bulunduğu adrese şafak baskınıyla giren ekipler, teröristi yakaladı. Ayrıca Ahmet Kenna'nın üzerinden sözde PYD/YPG üniformasıyla çetirdiği fotoğraflar da çıktı.

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Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ahmet Kenna, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana PKK PYD YPG terörist Terör örgütü Suriye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YANİ FOTOĞRAFLARDAN NASIL ŞOK OLUYORUZ ANLAMIŞ DİİLİM. NASIL Bİ BAŞLIKTIR BU . İNSANLARI KANDIRMAYA YANILTMAYA UTANMIYORMUSUNUZ. FOTOĞRAFTAN ÇIKANLAR NEDİR? MAYOMU GİYECEKTİ ? ABARTMAKTTA SALLAMAKTA ÜSTÜNÜZE YOK...
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