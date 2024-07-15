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  4. Adana'da rastlandı! Fareye benziyor ama değil: 'Dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı'

Adana'da rastlandı! Fareye benziyor ama değil: 'Dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı'

15.07.2024 15:57
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Adana'nın Feke ilçesinde 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni görüldü. Veteriner Tevfik Yüceli, "Bu hayvan fareye benzer ama değil. Kimseye de bir zararı olmaz. Bu nedenle tarz canlıları görünce doğa korumaya bildirmek gerekir. 53 milyon yıl önce dünyada görülmüş. 1998 yılında Amerika'da tespiti yapılmış." dedi.

Adana'da rastlandı! Fareye benziyor ama değil: 'Dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı'

Şimdiye kadar yaşamış en küçük memeli olarak bilinen Batodonoides Vanhouteni, Feke ilçesinde bir çiftçi tarafından bölgede ilk kez görüldü. Veteriner Tevfik Yüceli bölgede görülen canlıların büyük bir heyecan uyandırdığını kaydederek vatandaşların bu tarz ilginç canlıları buldukları zaman zarar vermeden kendi ortamlarını kalmaları ve Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine haber verilmesini istedi.

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“YERYÜZÜNDE YAŞAMIŞ İLK MEMELİ CANLI"

Yüceli, canlının 53 milyon yıl önce yaşayan ve dünyanın en eski memelisi olarak bilinen bilimsel adı Batodonoides Vanhouteni olduğunu ifade ederek, “Bu canlı yeryüzünde yaşamış ilk memeli canlı olup, özellik olarak anatomik yapısı fareye çok benziyor ama fareden çok daha küçük bir canlı. Ağırlığı 1,3 gram, dişleri 1 milimden daha küçük. Bu aslında bölgemiz için çok heyecan verici" dedi.

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"53 MİLYON YIL ÖNCE DÜNYADA GÖRÜLMÜŞ, 1998 YILINDA AMERİKA'DA TESPİTİ YAPILMIŞ"

Yüceli, vatandaşları da hayvana karşı uyararak, "Bu hayvan fareye benzer ama değil. Kimseye de bir zararı olmaz. Bu nedenle tarz canlıları görünce doğa korumaya bildirmek gerekir. 53 milyon yıl önce dünyada görülmüş. 1998 yılında Amerika'da tespiti yapılmış. Ülkemizde de daha önce nadir bölgelerde görülmüş. Feke ilçemizde ilk kez görülmüş ve bizleri heyecanlandırmıştır” diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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