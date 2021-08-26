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Adana’da şafak operasyonu: 9 gözaltı

26.08.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da şafak operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı yapan 9 kişiyi tespit etti.

KAPILARI KOÇBAŞLARIYLA KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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POMPALI TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan evlerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 kök kenevir, 6 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 mermi ele geçirildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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