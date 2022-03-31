HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

31.03.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli, eş zamanlı şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ile videolarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan yabancı uyruklu 7 örgüt üyesinin kentte ikamet ettiğini belirledi.

Harekete geçen TEM ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)

adanada-deas-operasyonu-7-gozalti_1548_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine indirim mi gelecek?Motorine indirim mi gelecek?
Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...
İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...
Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...

Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

Hollanda'da silahlı saldırı! Restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı

Hollanda'da silahlı saldırı! Restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı

İlginizi Çekebilir

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.