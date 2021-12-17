Adana'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan; ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan veya kamuya borcunu ödemediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan 70 kişinin adresini belirledi. Firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA



