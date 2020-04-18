HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor: İnceleme başlatıldı

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor: İnceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 19:29 | Son Güncelleme

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kurulduğu ve kullanıma hazır olduğu açıklanan sahra hastanesiyle ilgili inceleme başlattı.

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor: İnceleme başlatıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 4 Nisan günü, koronavirüs salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını, hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Karalar'ın kısa sürede 1000 yataklı 'Sahra Hastanesi' kurduğunu bildirdi. Bu açıklamaların ardından da kentte 'sahra hastanesi' tartışması başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'ortada bir sahra hastanesi olmadığını' ileri sürdü. Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğunu, bu alanda 1000 yataklı hastanenin bulunmadığını, gerekli tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartlar taşımadığını belirtti.

İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bugün öğle sonunda sahra hastanesi kurulduğu açıklanan TÜYAP Fuar Alanı'nda inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sırasında söz konusu binaya CHP milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer geldi. Ayrıca ekiplerin incelemesi sırasında Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Uzm. Dr. Rıza Mete de ekiplere eşlik etti. Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca içerideki donanımın yeterli olup, olmadığı ve sahra hastanesi şartlarını taşıyıp taşımadığını inceledi ve daha sonra binadan ayrıldı.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Şu anda sahra hastanesi hakkında bir mühürleme kararı olmadı. Yetkililer incelemelerini tamamladılar ve değerlendirmelerini yapacaklar. Dünyada sahra hastanesinin nasıl olması gerektiğinin örnekleri açıktır. Bunun internetten dahi öğrenebilirsiniz. Burası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hastalığa karşı aldığı bir önlem çalışmasıdır" diye konuştu.

AY: HESABINI SORACAĞIZ

Söz konusu yerde önceki günlerde inceleme yapan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Ay, bir kişinin itibarını kurtarmak için Adanalının alın teri olan milyonlarca liranın heba edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanının 'Adana’ya 1000 yataklı sahra hastanesi yaptık' şeklindeki yalan beyanının üzerinden 6 gün geçti. Hala bunu ispat edemediler. Türkiye, CHP Genel Başkanı'nın yapıldığını iddia ettiği 1000 yataklı sahra hastanesini gösteremedikleri için göremedi. Sayın Zeydan Karalar, Adana’da böyle bir ihtiyaç yokken sırf itibarınızı kurtarmak için, yetkili kurumlardan izin almadan yaptığınız yer, olsa olsa merdiven altı, kayıt dışı hastane olur. Bir kişinin itibarını kurtarmak için yaptık dediğiniz 'olmayan sahra hastanesine' yatak ve tıbbi malzeme sevkıyatı ile milyonlarca lirayı, Adanalının alın terini heba ediyorsunuz. Yalanınızın bedelini, Adanalı hemşehrilerimize ödetmenize izin vermeyiz. Kanunsuz emri yerini getirmek suçtur. Bu kanun tanımaz işleme imza atan tüm kişi ve kurumlar, bunun bedelini hukuk önünde en ağır şekilde öder. Hemşehrilerimizin alın terini, kişisel ihtiraslarınıza kurban ettirmeyiz. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Bir kişinin itibarını kurtarmak için bu kanunsuz işleme imza atanlar şunu iyi bilsin; bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız, milyonlarca lirayı bir kişinin itibarını kurtarmak için kullanmanıza asla izin vermeyeceğiz. Bu kanunsuz işin hesabını soracağız."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
31 ile giriş çıkış kısıtlamaları 15 gün daha uzadı31 ile giriş çıkış kısıtlamaları 15 gün daha uzadı
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
Anahtar Kelimeler:
adana sahra hastanesi Kılıçdaroğlu CHP inceleme

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yayında!

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yayında!

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! 30 milyon TL'lik evini onlara bırakacak

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! 30 milyon TL'lik evini onlara bırakacak

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Diğer Haberler
Son dakika! 31 ile giriş çıkış kısıtlamaları 15 gün daha uzadı

31 ile giriş çıkış kısıtlamaları 15 gün daha uzadı

Hava kirliliği azalınca İstanbul Avcılar'dan Uludağ görüntülendi

Hava kirliliği azalınca İstanbul'dan Uludağ görüntülendi

Antalya'da korkunç olay! Yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Korkunç ölüm! Yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kaldı

Muhtar yaralı vaşağa böyle seslendi: Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun

'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun'

Görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Yakalanınca 'şeytana uydum' dedi

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Şeytana uydum

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sağlık çalışanlarından özür diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.