HABER

Adana'da sahte para operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Adana'da sahte parayla iki klima alan ve evlerindeki baskında da 600 lira sahte para ile iki sahte bilezik bulunan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Paraların sahte olduğunu kabul eden zanlılardan suçu birbirinin üzerine attı.

Kimlikleri tespit edildi! Aynı evde yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre Ali Can T. (24) sevgilisi Sebiha Ü. (36) ve arkadaşı Gözde Gülizar A. K. (32) 2. el eşya satan bir iş yerine girdi.
Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçlardan kaydı bulunan zanlılar, klima almak istediklerini söyledi. 2 klima alan zanlılar 2 bin 400 lira sahte parayı Suriye uyruklu H.A.’ya verdi. Klimaları bir taksiye yükleyen şüpheliler iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi H.A. sattığı klimaların parasını inceleyince sahte olduğunu anladı ve polise haber verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.
Polisin kendilerini aradığından haberi olmayan zanlılar sahte 200 lirayla bir marketten sigara aldıktan sonra para üstü olan 185 lirayı ceplerine koydu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Mafesığmaz Mahallesi’ndeki evde yakalandı.
Polis zanlıları gözaltına alırken evde de arama yaptı. Yapılan aramada 600 lira sahte para ile 2 sahte bilezik bulundu. Klimaları sahibine teslim eden polis, zanlıları sorgulamaya başladı.
Paraların sahte olduğunu kabul eden zanlılardan suçu birbirinin üzerine attı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkan zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana operasyon sahte para

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

Süper Loto sonuçları 25 Temmuz: Devir miktarı 16 milyonu geçti!

Devirli ikramiye 6 milyonu geçti!

İki yıl önce başlayan kan davasına 2'si polis 6 kurban...

İki yıl önce başlayan kan davasına 2'si polis 6 kurban...

Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu

Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu

Günlük burç yorumları 26 Temmuz Cuma - Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da bu sabah! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.