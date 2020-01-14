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  4. Adana’da sahte savcı ve sahte polis operasyonu

Adana’da sahte savcı ve sahte polis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 07:51 | Son Güncelleme

Adana’da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şafak vakti söz konusu şahıslara operasyon düzenlendi. 40 adrese eş zamanlı baskın yapan polis yakalanan zanlıları adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürdü.

"KUYUMCU HIRSIZLIĞINDA KİMLİĞİNİZİ DÜŞÜRMÜŞSÜNÜZ"

Yakalanan zanlıların, "FETÖ terörü ile bağlantınızı tespit ettik", "Kuyumcu hırsızlığında kimliğinizi düşürmüşsünüz" gibi ifadeler kullanarak vatandaşları kandırdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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adana sahte savcı sahte polis

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