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Adana'da saplantılı aşk dehşeti! Midesinin yüzde 30'u ve safra kesesi alındı

10.09.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 30 Ağustos günü meydana gelen olayda 41 yaşındaki Umut Enşan eski sevgilisi Burcu T.'nin boğazını, karnını ve vücudunun birçok yerini keserek yaralamıştı. Genç kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kazanırken midesinin yüzde 30'u alındı, vücuduna da 135 dikiş atıldı. Teyze Fatma Gönen, "Umut, Burcu'nun bir kız arkadaşının kardeşiydi. 2 yıl önce 2 ay sevgili kaldıktan sonra ayrıldılar. Arkadaşlık teklif etti ancak yeğenim kabul etmedi. Tamamen saplantılı bir aşk'' ifadelerini kullandı.

Adana'da saplantılı aşk dehşeti! Midesinin yüzde 30'u ve safra kesesi alındı

Olay, 30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Anne ve babası hayatını kaybeden Burcu T., arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre, 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Umut Enşan'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Enşan, ekmek bıçağıyla Burcu T.'nin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Çığlık seslerini duyup yardıma koşan esnaf, havlularla Burcu T.'ye tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Burcu T.'yi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ambulanstayken bilinci kapanan Burcu T., ameliyata alındı. Entübe edilen Burcu T., daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.

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Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Umut Enşan'ı, olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİDESİNİN YÜZDE 30'U İLE SAFRA KESESİ ALINDI

Aldığı bıçak darbeleriyle pankreas, kalın bağırsağı, akciğer ve karaciğeri zarar gören Burcu T.'nin, midesinin yüzde 30'u ile safra kesesi alındı. Birden fazla ameliyata giren Burcu T., 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp servise alındı. Boğazı, karnı, kolu ve bacaklarındaki derin bıçak darbelerine rağmen hayata tutunan Burcu T.'nin, vücudunun çeşitli yerlerine de 135 dikiş atıldı.

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Yaraları nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Burcu T., yaşadıklarını anlattı. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirten Burcu T., "Yoğun bakımın son günlerinde her gece kabuslarla uyandım. Hiç uyuyamadım. Gözümü her kapattığımda olay anını görüyorum" dedi.

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'SAPLANTILI AŞK'

Yeğeni Burcu T. ile Umut Enşan'ın sorunsuz ayrıldığını kaydeden teyze Fatma Gönen ise, "Umut, Burcu'nun bir kız arkadaşının kardeşiydi. Bundan 2 yıl önce 2 ay sevgili kaldıktan sonra ayrıldılar. Bundan sonra 4-5 kez tekrar arkadaşlık teklif etti ancak yeğenim kabul etmedi. Tamamen saplantılı bir aşk olayı. Kızımızdan kopamamış ve duygularını yıllarca içinde biriktirmiş. Yeğenim çok eğlenceli ve hayat doluydu" diye konuştu.

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'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Burcu T.'nin olayın ardından hastaneye solunumu durmuş halde götürüldüğünü anlatan Gönen, şöyle konuştu: "Olay günü yeğenimin önce boğazını kesiyor, sonra da karın ve birçok yerinden bıçaklıyor. Olayda kullandığı ekmek bıçağını da yeni almış. Kutusunu da apartmana atmış. Saldırının ardından yeğenime sokaktaki esnaf tampon yapmış. Olayı duyup hastaneye geldiğimizde ameliyata alınmıştı. 8 saat ameliyatta kaldı. Çocuğumuz öldü ve Rabb'im, onu bize tekrar bağışladı. Burcu artık yarım bir insan. Şu anda psikolojik tedavi görüyor. Biz, onu hiç yalnız bırakmayacağız ve tekrar hayata dönecek. O kişiye ise insan diyemiyorum. Ciğerimizi yaktı. En ağır cezayı almasını istiyoruz."

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(DHA)

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