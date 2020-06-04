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  4. Adana'da sarhoş kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı

Adana'da sarhoş kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

Adana'da kendisini istediği yere götürmediğini söylediği taksicinin dikiz aynalarını kıran sarhoş kadın, caddeyi birbirine kattı. Taksi şoförüne bıçak çeken kadın kontrol altına alınamayınca olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü Servet Tarhan sabah saatlerinde durağına gelip müşteri beklemeye başladı. Bir süre sonra S.K. isimli bir kadın gelerek sürücüden kendisini götürmesini istedi.

SARHOŞ OLDUĞUNU ANLAYINCA ARACINA ALMADI

Tarhan, kadın sarhoş olduğu için götürmek istemedi. Bunun üzerine kadın bıçak çekip "Beni götüreceksin yoksa seni öldürürüm" dedi.

POLİSİ ARAYIP, YARDIM İSTEDİ

Tarhan buna rağmen kadını götürmeyince kadın bu kez de sürücünün otomobilinin dikiz aynalarını kırdı. Tarhan hemen polisi arayıp yardım istedi.
Olay yerine gelen polis, kadını yakalamak istedi. Ancak kaçan kadın bir taraftan da sürücüye tehditler yağdırdı. Polis güçlükle genç kadını yakalayıp polis aracına koyarak polis merkezine götürdü.
Tarhan, kadının sabah yanına gelip bir yere gitmek istediğini belirterek, şunları söyledi:
"Ben de sarhoş olduğu için götürmek istedim. Götürmeyince bana bıçak çekti. Benim borcum olduğunu söyledi. Beni biriyle karıştırdı sanırım."
"Benim sana borcum yok dedim. Ama beni dinlemeyip bıçak çekip otomobilin dikiz aynalarını kırdı."
Genç kadın ve sürücü polis merkezine götürüldü. (İHA)
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