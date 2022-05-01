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Adana'da scooterla tehlikeli yolculuğa şaşırtan cevap: Ölürsek geçmiş olsun

01.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hız sınırı 50 kilometreden yüksek olan caddelerde yasak olan elektrikli scooterla çift kişi yolculuk yapan gençler, olası kazalara davetiye çıkardı. Denetimlerde polisleri gören skuter üzerindeki 2 kişiden biri atlayarak kaçtı, başka 2 kişi ise el salladı. Gençlerden biri “Korkmuyor musun? Kaza olur da ölürsen ne olur?” sorusuna, “O zaman geçmiş olsun” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan bazı cadde, bulvar ve ana arterlerde elektrikli skuter ve motosiklet kullanımını yasakladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet ve skuter kullananların sürücü belgesi almalarının zorunlu olmamakla beraber, bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullananların 15 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmalarının zorunlu olduğu belirtildi. Kurallara rağmen, belirlenen caddelerde kullanımı bile yasak olmasına rağmen kiraladıkları skuterlerle çift kişi yolculuk yapan gençler olası kazalara davetiye çıkardı.

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POLİSLERİ GÖRÜP ATLADI, CEZADAN KAÇAMADI

Yasak olan cadde ve bulvarlarda helikopter destekli uygulama yapan trafik polisi, yasaklara uymayan sürücüleri durdurarak 427 lira ceza uyguladı. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda yasak olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte elektrikli skuter kullanan gençlerden biri, polisleri görünce skuterden atladı ancak ceza yemekten kurtulamadı. Başka bir görüntüde ise sırt çantalı gençlerin skuterle akan trafikte canlarını hiçe sayarak gezdiği görüldü. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri, basın mensuplarına el salladı. İki kişi yolculuk yapan gençlerden biri ise “Korkmuyor musun? Kaza olur da ölürsen ne olur?” sorusuna, “O zaman geçmiş olsun” dedi.

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Sık sık elektrikli skuter kullandığını belirten 17 yaşındaki Arda Alagöz, “Cadde ve bulvarlarda kullanmak çok tehlikeli. Bisiklet yolunda kullanıyorum. Yolda kullanıldığında otomobillerle sıkıntı yaşanabiliyor” dedi.

(DHA)


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