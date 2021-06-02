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  4. Adana'da silahlı kavga! Yolda karşılaştığı tanıdığı tarafından vuruldu: 1 yaralı

Adana'da silahlı kavga! Yolda karşılaştığı tanıdığı tarafından vuruldu: 1 yaralı

02.06.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yolda karşılaşıp, tartıştığı Osman isimli biri tarafından tabanca ile 3 yerinden vurulan Abdurrahman Filik (22), ağır yaralandı.

Adana'da silahlı kavga! Yolda karşılaştığı tanıdığı tarafından vuruldu: 1 yaralı

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Yanındaki 3 arkadaşı ile birlikte otomobiliyle gezintiye çıkan Abdurrahman Filik, bulvarda seyir halindeyken bir tanıdığı olan Osman isimli kişi ile karşılaştı. Otomobilden inip, bu kişinin yanına giden Filik, kısa bir süre konuştu. Sohbet sırasında ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Osman isimli şüpheli tarafından tabancayla kasık, bacak ve kolundan vurulan Filik, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, kendisine ait motosiklet ile olay yerinden kaçarken, Filik'in arkadaşlarının ihbarı üzere bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Filik, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Filik'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soyadı öğrenilemeyen Osman isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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