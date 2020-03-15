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Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 07:17 | Son Güncelleme

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde park halindeki aracının içerisinde bulunan C.Ö'ye kapalı kasa kamyon içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, C.Ö'ye araç içerisinde vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ile 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdığı C.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerinde haber takip eden AA muhabiri, 3 kişi tarafından hafif şekilde darbedildi.

Bu arada yaralı yakınları da Seyhan Devleti Hastanesi bahçesinde silahla ateş açtı. Polis ekiplerince hastane önünde 3 tabancaya ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

(AA)

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