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  4. Adana'da silahlı saldırı! Seyir halindeki otomobilde başından vuruldu

Adana'da silahlı saldırı! Seyir halindeki otomobilde başından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 05:54 | Son Güncelleme

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhlid El Alluş Nasır (23), kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nasır'ın hayati tehlikesi devam ederken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeki Muhlid El Alluş Nasır, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Otomobile 3 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobil ise sokaktaki bir iş yerinin kepengine çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nasır, araçta yanında olan kuzeni ve bir mahalle sakini tarafından özel araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nasır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adanadan bi tane hayırlı haber duyamıycazmı.
ılerde butun surıyelıler başımıza bela olucak iş bulamıyınca mafia guruplarına katılıcaklar bunları toplumun basına bela edenler suclu
Yesinler birbirlerini..
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